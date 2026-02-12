خاتون کو ہراساں کرنے میں ملوث ملزم گرفتار
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈی پی اوخوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی ہدایت پر پولیس جوہر آباد نے خاتون کو ہراساں کرنے کے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے واقعہ میں ملوث ملزمان کو ٹریس کر کے قانون کی گرفتار میں لے لیا
ملزم کیخلاف تھانہ سٹی جوہر آباد میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیاو وائرل ہوئی جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک نامعلوم موٹر سائیکل سوار ایک معزز خاتون کو ہراساں کرنے کے بعد فرار ہو رہا ہے ڈی پی او خوشاب نے فوری نوٹس لیتے ہوئے نوٹس ایس ایچ او تھانہ سٹی جوہرآباد کو موٹر سائیکل سوار کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا جس پر ایس ایچ او تھانہ سٹی جوہرآباد نے کارروائی کرتے ہوئے نامعلوم موٹر سائیکل سوار کو ٹریس کیا ایس ایچ او کے مطابق ملزم کے خلاف خواتین کو ہراساں کرنے کی متعدد شکایات موصول ہوچکی ہیں ۔ہراسگی میں ملوث ملزم کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔