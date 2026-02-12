صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں کا نوجوان گھریلو جھگڑے پر لاپتہ ہوگیا

  • سرگودھا
کندیاں کا نوجوان گھریلو جھگڑے پر لاپتہ ہوگیا

کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں کا رہائشی نوجوان گھریلو جھگڑے پر لاپتہ ہوگیامقامی پولیس نوجوان کو تلاش کرنے میں مصروف ۔کندیاں کا رہائشی عاطف ولد اسماعیل، سکنہ تلوکر سیفن پل گھر میں معمولی جھگڑے کے بعد گھر سے گیا اور لاپتہ ہوگیا ہے گمشدہ لڑکے نے اسکول یونیفارم پہن رکھی ہے جس میں نیلے رنگ کی شرٹ اور کالے رنگ کی پینٹ شامل ہے اہلِ خانہ کو اس کی سلامتی کے حوالے سے شدید تشویش لاحق ہے ۔

مقامی پولیس نے عوام الناس سے اپیل ہے کہ اگر کسی کو مذکورہ لڑکا کہیں نظر آئے یا اس کے بارے میں کوئی معلومات ہوں تو فوراً تھانہ کندیاں سے رابطہ کریں تاکہ اسے بحفاظت اہلِ خانہ تک پہنچایا جا سکے ۔

 

