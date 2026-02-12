پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران شہری کو بھاری نقصان
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران شہری کو بھاری مالیت کے نقصان کا شکار بنا دیا گیا۔تھانہ کوتوالی کے علاقے ضلع کچہری میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے۔۔
افتخار احمد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران اسے بوگس اور جعلی دستاویزات تیار کرکے فراہم کردیئے گئے اور اس دوران اسے بھاری مالیت کے فراڈ کا شکار بھی بنا دیا گیا۔ تاہم پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔