  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا)وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پرآج ڈی سی کمپلیکس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول نے وزیر اعلی پنجاب کی جانب سے کرسمس گرانٹ کے عوض دی گئی امدادی رقم فی کس 15000 روپے کے چیک تقسیم کیے

 کرسمس گرانٹ کی مد میں 59 لوگوں چیک دینے گئے اس موقع پر کرسچین کمیٹی کے ممبران اور اقلیتی برادری کے لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول نے کرسچین برادری کو وزیر اعلی پنجاب کی طرف سے فی کس 15000ہزار روپے کے چیک موصول ہوئے جو آج آپکے حوالے کر دیئے ہیں ۔جس پر موجود اقلیتی برادری کے لوگوں نے وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف اور ضلعی انتظامیہ خوشاب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔

 

