صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیر افورس کی بھرتیوں کا عمل صاف اور شفاف بنانے کیلئے فول پروف سیکیورٹی انتظامات

  • سرگودھا
پیر افورس کی بھرتیوں کا عمل صاف اور شفاف بنانے کیلئے فول پروف سیکیورٹی انتظامات

خوشاب(نمائندہ دُنیا)ضلع خوشاب میں پیر افورس کی بھرتیوں کا عمل صاف اور شفاف بنانے کیلئے پولیس کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی انتظامات گئے تاکہ تمام امیدواروں کو پرامن ماحول میں ٹیسٹ دینے کی سہولت کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کا تدارک کیا جا سکے ۔

 گزشتہ روز امیدواروں کے فزیکل معائنہ اور دوڑ ٹیسٹ ، قد اورچھاتی کی پیمائش سمیت دیگر مراحل انتہائی پر امن ماحول میں شفاف انداز میں مکمل کیے گئے ۔ ان تمام مراحل کی نگرانی ڈ پی او ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے براہ راست خود کی خوشاب پولیس کی ٹیمیں موقع پر موجود رہ کر سکیورٹی ڈیوٹی، نظم و ضبط برقرار رکھنے اور ٹریفک کنٹرول سمیت دیگر امورکی سخت مانیڑنگ کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پی ایچ اے کا ڈیجیٹل سکرین منصوبہ خسارے کا شکار

3روزہ سندر انڈسٹریل ایکسپو کا افتتاح، 500 سٹالز پر اشیاء کی نمائش

داتا دربار میں ریکارڈ کیش اوپننگ

جامعہ پنجاب:ڈیجیٹل فیس وصولی کا معاہدہ

خصوصی افراد کے حقوق کا تحفظ عملدرآمد رپورٹ طلب

انٹر امتحان : داخلے کی تاریخ میں توسیع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن