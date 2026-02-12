پیر افورس کی بھرتیوں کا عمل صاف اور شفاف بنانے کیلئے فول پروف سیکیورٹی انتظامات
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ضلع خوشاب میں پیر افورس کی بھرتیوں کا عمل صاف اور شفاف بنانے کیلئے پولیس کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی انتظامات گئے تاکہ تمام امیدواروں کو پرامن ماحول میں ٹیسٹ دینے کی سہولت کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کا تدارک کیا جا سکے ۔
گزشتہ روز امیدواروں کے فزیکل معائنہ اور دوڑ ٹیسٹ ، قد اورچھاتی کی پیمائش سمیت دیگر مراحل انتہائی پر امن ماحول میں شفاف انداز میں مکمل کیے گئے ۔ ان تمام مراحل کی نگرانی ڈ پی او ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے براہ راست خود کی خوشاب پولیس کی ٹیمیں موقع پر موجود رہ کر سکیورٹی ڈیوٹی، نظم و ضبط برقرار رکھنے اور ٹریفک کنٹرول سمیت دیگر امورکی سخت مانیڑنگ کی گئی۔