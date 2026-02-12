مقدس اوراق کو پانی میں بہانے کی بجائے مستند اداروں کے پاس جمع کروا دیں ،صفدر شاہ گیلانی
کندیاں(نمائندہ دنیا)شہری مقدّس اوراق اور قرآنِ پاک کے نسخوں کو بہتے پانی کے سپرد کرتے ہیں جو اُن کے خیال میں ایک بہتر طریقہ ہے مگر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا اندازہ ندی نالوں کے کناروں پر پڑے اوراق دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے تاہم ظلمتِ شب میں کسی چراغ کی مانندبہت سے افراد اور ادارے ایسے بھی ہیں جو ان مقدّس اوراق کو جمع اور محفوظ کرنے کا فریضہ انتہائی منظّم طور پر پورے خلوصِ دل جمی سے انجام دے رہے ہیں۔
اِن خیالات کا اظہار کندیاں عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین صاحبزادہ صفدر شاہ گیلانی نے میڈیا سے گفتگو میں کیااُنکا مزید کہنا تھا کہ مقدّس اوراق کی حفاظت ایک انتہائی حسّاس اور سنجیدہ معاملہ ہے اس حوالے سے حکومت کو مختلف اداروں کے ساتھ مل کر عوام کی آگاہی کے لیے بڑے پیمانے پر مہم چلانی چاہیے اور عوام کو بتایا جانا چاہے کہ وہ ان اوراق کو پانی میں بہانے کی بجائے مستند اداروں کے پاس جمع کروا دیں تاکہ مقدس اوراق کا تقدس پامال ہونے سے بچایا جا سکے ۔