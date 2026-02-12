صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقدس اوراق کو پانی میں بہانے کی بجائے مستند اداروں کے پاس جمع کروا دیں ،صفدر شاہ گیلانی

  • سرگودھا
مقدس اوراق کو پانی میں بہانے کی بجائے مستند اداروں کے پاس جمع کروا دیں ،صفدر شاہ گیلانی

کندیاں(نمائندہ دنیا)شہری مقدّس اوراق اور قرآنِ پاک کے نسخوں کو بہتے پانی کے سپرد کرتے ہیں جو اُن کے خیال میں ایک بہتر طریقہ ہے مگر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا اندازہ ندی نالوں کے کناروں پر پڑے اوراق دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے تاہم ظلمتِ شب میں کسی چراغ کی مانندبہت سے افراد اور ادارے ایسے بھی ہیں جو ان مقدّس اوراق کو جمع اور محفوظ کرنے کا فریضہ انتہائی منظّم طور پر پورے خلوصِ دل جمی سے انجام دے رہے ہیں۔

 اِن خیالات کا اظہار کندیاں عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین صاحبزادہ صفدر شاہ گیلانی نے میڈیا سے گفتگو میں کیااُنکا مزید کہنا تھا کہ مقدّس اوراق کی حفاظت ایک انتہائی حسّاس اور سنجیدہ معاملہ ہے اس حوالے سے حکومت کو مختلف اداروں کے ساتھ مل کر عوام کی آگاہی کے لیے بڑے پیمانے پر مہم چلانی چاہیے اور عوام کو بتایا جانا چاہے کہ وہ ان اوراق کو پانی میں بہانے کی بجائے مستند اداروں کے پاس جمع کروا دیں تاکہ مقدس اوراق کا تقدس پامال ہونے سے بچایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کوڑا دان نہ رکھنے والوں کیخلاف آپریشن دکانیں بند

ڈسکہ سیوریج سسٹم نہ ہونے کے باعث پانی گلیوں میں جمع انتظامیہ تماشائی

اے سی نو شہرہ کی نوکھر کے رہائشیوں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی

مینڈیٹ چور حکمرانوں کیخلاف عوام سراپا احتجاج :ریحانہ ڈار

پنجاب کالج وزیرآباد میں سکول ونگ کے سپورٹس گالا کی تقریبات

گجرات چیمبر میں ای کامرس کے حوالے سے تربیتی سیمینار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن