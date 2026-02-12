پیرافورس کی بھرتیوں میں میرٹ کو ہرصورت یقینی بنایا جائے ، ڈپٹی کمشنر بھکر
بھکر(نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی ہدایت کی روشنی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ارشد وٹو نے میلہ گراؤنڈ میں پیرا فورس کی بھرتیوں کے سلسلہ میں امیدواروں کے فزیکل ٹیسٹس اور اس سلسلہ میں کئے گئے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع اسسٹنٹ کمشنر غلام محی الدین رضا،انچارج پیرا فورس مہرسجاد،پولیس افسران اور متعلقہ آفیسرز بھی موجود تھے ۔
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے فزیکل ٹیسٹس کے لیے بنائے گئیٹریک، سیکیورٹی انتظامات ، میڈیکل سہولیات، امیدواروں کے اندراج، حاضری اور دیگر متعلقہ امور کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ بھرتی کے پورے عمل میں شفافیت،میرٹ اور نظم و ضبط کو ہرصورت یقینی بنایا جائے ۔انہوں نے کہا کہ پیرا فورس میں بھرتی کیلئے امیدوار کی اہلیت اور فٹنس ناگزیر ہے ۔
جس پر ہرگز کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کا پیغام دیتے ہوئے مزید کہا کہ نوجوانوں کو روزگار کے یکساں مواقع فراہم کرنا پنجاب حکومت کی ترجیح ہے اس ضمن میں بھرتیوں کے عمل کو خصوصی طور پر میرٹ پر مکمل کیا جائے گا۔واضح رہے کہ پیرا فورس بھرتی کے امیدواروں کے فزیکل ٹیسٹ11 فروری سے 13 تک میلہ گراؤنڈ بھکر میں جاری رہیں گے ۔