دوشیزہ کے اغواء کی کوشش ناکام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اہل خانہ نے تعاقب کر کے دوشیزہ کے اغواء کی کوشش ناکام بنا دی، بتایا جاتا ہے کہ موضع رہن وال سے انصر وغیرہ مسماۃ(م) کومبینہ طورپر زبردستی اغواء کر کے لے جا رہے تھے کہ اس دوران اہل علاقہ نے ان کا تعاقب شروع کیا تو ملزمان دیہہ کے باہر قبرستان ک قریب دوشیزہ کو اتار کر فرار ہو گئے۔
