ڈبل روٹس رکھنے اور ٹوکن ٹیکس بچا کر حکومت کا کروڑوں روپے کا نقصان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا سمیت مختلف اضلاع سے ڈبل روٹس رکھنے اور ٹوکن ٹیکس بچا کر حکومتی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے کا سلسلہ حکومتی احکامات پر عملدرآمد نہ ہونے کے باعث بدستور جاری ہے ،صوبائی سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے اس حوالے سے روک تھام کے احکامات جاری کئے تھے۔
تاہم ذرائع کے مطابق انکشاف ہوا ہے کہ اکثر ٹرانسپورٹرز نے نہ صرف پنجاب بلکہ دیگر صوبوں سے بھی گاڑیوں کے دو سے تین تک روٹ پرمٹ بنوا رکھے ہیں، کمپیوٹرائزڈ نظام میں خامیوں کے باعث یہ روٹ پرمٹ چیک نہیں کئے جا سکتے ،جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے متعلقہ ضلع یا صوبے کی بجائے جس علاقے کی فیس کم ہووہاں ٹوکن ٹیکس ادا کر کے رقوم بچائی جاتی ہیں۔