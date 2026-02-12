حکومتوں کا کام عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہوتا ہے ، اشرف برہان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیا سی و سماجی رہنما ء ملک اشرف برہان نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ دو وقت کی روٹی کا حصول ہے جس کو حکومت نے مزید مشکل ترین بنا دیا ہے
ملک بھر میں آٹے کے نرخ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں 20 کلو آٹے کا تھیلا ملک کے مختلف علاقوں میں 3 ہزار روپے سے زائد پر بھی مشکل سے مل رہا ہے۔ جبکہ 15 کلو آٹے کا تھیلا 2100 روپے سے تجاوز کر چکا ہے یہ صورتحال غریب کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے حکومتوں کا کام عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہوتا ہے مگر موجودہ حکومت عوام کو تکلیف دینے میں لگی ہے اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو مستقبل قریب میں عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اس لیے فوری طور پر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کے نرخوں میں کمی لائی جائے