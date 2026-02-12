صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شراب فروش اعجاز سے 30 لٹر شراب

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) منشیات فروشی، ناجائز اسلحہ اور اشتہاریوں کے خلاف کاروائیوں کے دوران تھانہ سیٹلائیٹ ٹاؤن پولیس شراب فروخت کرتے ہوئے شراب فروش اعجاز سے 30 لٹر شراب ،اسی طر ح تھانہ لکسیاں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے ملزم خالقداد کو گرفتارکر کے اسکے قبضہ سے غیر قانونی اسلحہ کلاشنکوف برآمد کر لی۔

جبکہ تھانہ ساہیوال پولیس نے کیٹگری اے میں مطلوب اشتہاری مجرم رب نواز جو کہ پولیس کو ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب تھا کو گرفتار کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔

 

