  • سرگودھا
ٹیکس ریکوری کیلئے ون ونڈو آپریشن کا آغاز کیا جائے ،میاں عمران

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک بھر میں ٹیکس ریکوری کے لیے ون ونڈو آپریشن کا آغاز کیا جائے ۔ان خیالات کا اظہار سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر میاں محمد عمران نے اپنے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں جس کی وجہ سے لوگ معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہیں مہنگائی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے بڑی انڈسٹری بند ہو چکی ہے رہی سہی بند ہونے کے قریب ہے 

 

