پولیس اہلکار کا شہری کے ساتھ ناروا سلوک ، مالٹے مانگنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ،اہلکار معطل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں موٹروے انٹرچینج کے قریب پولیس اہلکار کی جانب سے شہری کے ساتھ ناروا سلوک اور مبینہ طور پر رشوت (مالٹے ) کا تقاضا کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ، ڈی پی او نے سخت ایکشن لیتے ہوئے شہریوں سے بدتمیزی کرنے والا پولیس اہلکار معطل جبکہ ایس ایچ او تھانہ کوٹ مومن کو بھی عہدے سے فارغ کردیا۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شہری مالٹوں سے لدی گاڑی تحصیل کوٹ مومن موٹروے انٹر چینج کے قریب موجود ہے اور پولیس اہلکار پر الزام لگا رہا ہے کہ اہلکار نے اس سے مالٹے مانگے اور انکار پر اسے تھپڑ مارا اور گالیاں دیں۔ ویڈیو میں پولیس اہلکار کا رویہ انتہائی غیر پیشہ ورانہ نظر آ رہا ہے ، جہاں وہ شہری کو دھمکیاں دیتے ہوئے گاڑی سائیڈ پر لگانے کا کہتا ہے ۔وڈیو وائرل ہونے پر ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف نے واقعہ کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل عدنان کو فوری طور پر معطل کردیا ہے جبکہ ایس ایچ او کوٹ مومن کے خلاف ناقص نگرانی پر اسے بھی عہدے سے ہٹا کر \"کلوز ٹو لائن\" کر کے محکمانہ انکوائری حکم بھی جاری کردیا۔