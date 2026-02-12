سرگودھا پریس کلب کے انتخابات میں نو منتخب عہدار حق سچ کا ساتھ دیں ،ممتاز اختر کاہلوں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تحریک انصاف کے سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی الحاج ممتاز اختر کاہلوں نے کہا ہے کہ سرگودھا پریس کلب کے انتخابات میں نو منتخب عہدے داران اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقہ سے نبھاتے ہوئے حق سچ کا ساتھ دیں تو کوئی وجہ نہیں سرگودھا کے مسائل حل نہ ہوں سرگودھا پریس کلب نے ہمیشہ شہریوں کے مسائل حل کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے کیونکہ کسی بھی معاشرے کی ترقی میں صحافت کا اہم کردار ہوتا ہے اور سرگودھا کے صحافیوں نے ہمیشہ مثبت صحافت کو فروغ دیا ہے جس کے نتیجہ میں سرگودھا کے مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔
سرگودھا کی صحافی برادری نے ہمیشہ اپنا مثبت کردار ادا کرتے ہوئے شہر کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اب اس نو منتخب عہدے دران سے بھی امید ہے کہ وہ اس سلسلہ میں ہمیشہ کی طرح اپنے مثبت کردار کو جاری رکھتے ہوئے سرگودھا کے مسائل حل کروانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے ۔