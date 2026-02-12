صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا پریس کلب کے انتخابات میں نو منتخب عہدار حق سچ کا ساتھ دیں ،ممتاز اختر کاہلوں

  • سرگودھا
سرگودھا پریس کلب کے انتخابات میں نو منتخب عہدار حق سچ کا ساتھ دیں ،ممتاز اختر کاہلوں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تحریک انصاف کے سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی الحاج ممتاز اختر کاہلوں نے کہا ہے کہ سرگودھا پریس کلب کے انتخابات میں نو منتخب عہدے داران اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقہ سے نبھاتے ہوئے حق سچ کا ساتھ دیں تو کوئی وجہ نہیں سرگودھا کے مسائل حل نہ ہوں سرگودھا پریس کلب نے ہمیشہ شہریوں کے مسائل حل کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے کیونکہ کسی بھی معاشرے کی ترقی میں صحافت کا اہم کردار ہوتا ہے اور سرگودھا کے صحافیوں نے ہمیشہ مثبت صحافت کو فروغ دیا ہے جس کے نتیجہ میں سرگودھا کے مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔

 سرگودھا کی صحافی برادری نے ہمیشہ اپنا مثبت کردار ادا کرتے ہوئے شہر کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اب اس نو منتخب عہدے دران سے بھی امید ہے کہ وہ اس سلسلہ میں ہمیشہ کی طرح اپنے مثبت کردار کو جاری رکھتے ہوئے سرگودھا کے مسائل حل کروانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پی ایچ اے کا ڈیجیٹل سکرین منصوبہ خسارے کا شکار

3روزہ سندر انڈسٹریل ایکسپو کا افتتاح، 500 سٹالز پر اشیاء کی نمائش

داتا دربار میں ریکارڈ کیش اوپننگ

جامعہ پنجاب:ڈیجیٹل فیس وصولی کا معاہدہ

خصوصی افراد کے حقوق کا تحفظ عملدرآمد رپورٹ طلب

انٹر امتحان : داخلے کی تاریخ میں توسیع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن