فروری کو تحریک فاؤنڈرز گروپ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگا ،پراپرٹی ایسوسی ایشن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پراپرٹی ایسوسی ایشن کے رہنماء سید علی رضا شاہ نے کہا ہے کہ انشائاﷲ 14 فروری کو تحریک فاؤنڈرز گروپ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگا ۔
چوہدری قربان گجراوررانا اشتیاق یاسین کی قیادت میں تمام پراپرٹی ڈیلرز ایک پلیٹ فارم پر متحد ہیں ،اﷲ تعالی ہمیں ہماری محنت کا پھل انشائاﷲ 14 فروری کو ضرور عطا کرے گا سرگودہا کے تمام پراپرٹی ڈیلرز 14 فروری کو اپنے گھروں سے نکل کر ووٹ کاسٹ کریں حقیقی تبدیلی صرف حق رائے دہی سے ہی آسکتی ہے انشائء اﷲ تحریک فاؤنڈر گروپ کامیاب ہو کر ڈیلرز کے مسائل حل کرے گی۔