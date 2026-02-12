رمضان کی آمد،منافع خوروں نے پنجے گاڑنا شروع کر د یئے
اشیائے خورودو نوش کی قیمتیں اعتدال پر رکھنے کیلئے انتظامیہ موثر اقدامات اٹھائے مقدس ایام میں اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہے گا ، اہل علاقہ
خوشاب(نمائندہ دنیا)ماہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی جوہر آباد اور نواحی علاقوں ناجائز منافع خوروں نے پنجے گاڑنا شروع کر د یئے آٹے اور چینی کی ساتھ ساتھ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور گرابفروشوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کے دوران اشیائے خورودو نوش کی قیمتیں اعتدال پر رکھنے کیلئے فوری اور موثر اقدامات اٹھائے ، عوامی حلقوں کے مطابق ماہ رمضان المبارک قر یب ہے اگر اشیائے ضروریہ کے نرخوں کو معمول رکھنے کیلئے فوری اقدام نہ اٹھائے گئے تو اندیشہ ہے کہ ماہ صیام کے مقدس ایام میں اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہے گا لہذا ابھی سے مارکیٹوں ،بازاروں اور اشیائے ضروریہ کے سپلائی پوائنٹس پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے ضلعی انتظامیہ سے استدعا کی ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی اور مارکیٹ کمیٹیوں کی جانب سے یومیہ بنیادوں پر جاری ہونیوالے نرخناموں پر سو فیصد عمل درآمد یقینی بنانے کیلئے پرائس کنٹرول مجسٹریٹوں کو فعال بنایا جائے ۔