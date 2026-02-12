صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الخدمت ہسپتال بھیرہ میں 13 فروری کو فری آئی کیمپ کا انعقاد

  • سرگودھا
الخدمت ہسپتال بھیرہ میں 13 فروری کو فری آئی کیمپ کا انعقاد

الخدمت ہسپتال بھیرہ میں 13 فروری کو فری آئی کیمپ کا انعقاد کیمپ میں پاکستان کے معروف آئی سپیشلسٹ ماہر ڈاکٹرز مریضوں کا معائنہ کریں گے

بھیرہ( نامہ نگار )چوہدری محمد حسین نت ٹرسٹ کے زیر اہتمام الخدمت ہسپتال بھیرہ میں 13 فروری 2026 بروز جمعہ فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے پاکستان کی پہلی خاتون ڈپٹی اٹارنی جنرل ناہیدہ محبوب الہی مرحومہ کی 16 ویں برسی کے موقع پر لگائے جانے والے اس کیمپ میں پاکستان کے معروف آئی سپیشلسٹ ماہر ڈاکٹرز مریضوں کا معائنہ کریں گے کیمپ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گا فری آئی کیمپ میں آنکھوں کا مفت چیک اپ، ادویات اور نظر کی عینک بھی بلا معاوضہ فراہم کی جائے گی جبکہ ضرورت مند مریضوں کو مزید علاج کی سہولت بھی میسر ہو گی کیمپ کے انتظامات بھیرہ پریس کلب (رجسٹرڈ) اور ناہیدہ محبوب الٰہی فاؤنڈیشن نے کئے ہیں کا تعاون بھی شامل ہے ۔

 

