آر پی او سرگودھا ریجن کا بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹوں کا دورہ
آر پی او سرگودھا ریجن کا بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹوں کا دورہریموٹ سرچ پارک چشمہ، چیک پوسٹ کنڈل، بھٹانوالا سی پیک انٹرچینج کا معائنہ
کندیاں (نمائندہ دنیا) آر پی او سرگودھا ریجن کا بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹوں کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔آر پی او سرگودھا ریجن محمد شہزاد آصف خان نے ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل اور ایس پی انوسٹی گیشن میانوالی اظہر سعید کے ہمراہ بین الصوبائی بارڈر پر قائم مختلف چیک پوسٹوں کا تفصیلی دورہ کیا۔دورے کے دوران آر پی او نے ریموٹ سرچ پارک چشمہ، دریائی چیک پوسٹ کنڈل، پٹرولنگ پولیس پوسٹ ہارون الرشید کنڈل اور جوائنٹ چیک پوسٹ بھٹانوالا سی پیک انٹرچینج کا معائنہ کیا اور وہاں موجود سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔آر پی او نے چیک پوسٹوں پر تعینات افسران و جوانوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے انہوں نے سی سی ٹی وی کیمروں، تھرمل کیمروں اور روشنی کے انتظامات کا بغور معائنہ کیا اس کے علاوہ اسلحہ، بلٹ پروف جیکٹس اور دیگر حفاظتی آلات کی دستیابی اور ان کی حالت بھی چیک کی گئی۔
اس موقع پر آر پی او سرگودھا ریجن نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر بین الصوبائی سرحد پر آنے جانے والی ہر گاڑی کی مؤثر اور جدید خطوط پر تلاشی کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے تاکید کی کہ عوام کے ساتھ خوش اخلاقی، صبر و برداشت اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیے جائیں۔دورے کے اختتام پر آر پی او نے مجموعی سیکیورٹی انتظامات کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے مزید بہتری کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی، تاکہ ضلع میانوالی سمیت پورے سرگودھا ریجن میں امن و امان کی فضا برقرار رکھی جا سکے ۔