ملت اسلامیہ کا اتحاد سب سے بڑی قوت نائب ناظم ضلع خوشاب
تمام مسلمان متحد ومتفق ہو جائیں تو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتاہمیں دشمن کے عزائم خاک میں ملا کر اتحاد اور وحدت کے راستے پر چلنا ہو گا
خوشاب(نمائندہ دنیا )مرکزی جمیعت اہلحدیث پنجاب کے نائب ناظم ضلع خوشاب میاں بلال طارق نے کہا کہ ہے ملت اسلامیہ کا اتحاد سب سے بڑی قوت ہے اگر عالم اسلام آزادی فلسطین کے ایجنڈے پر متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں تو اسرائیل کیلئے ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ، میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ کسی بھی قوم وملت کے وجود کو برقرار رکھنے کیلئے سب سے ضروری اور اہم چیزان کی صفوں میں اتحاد و اتفاق کا پایا جانا ہے ،اتحاد ایک زبردست طاقت و قوت اور ایسا ہتھیار ہے کہ اگر تمام مسلمان متحد ومتفق ہو جائیں تو کوئی دوسری قوم مسلمانوں سے مقابلہ تودورکی بات آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کے اتحاد سے خوفزدہ ہیں اس لئے وہ ہم میں فرقہ واریے ، علاقائیت اور لسانیت کے نام پر انتشار کا بیج بو کر ہمیں متحد نہیں ہونے دیتیں ، انہوں نے کہا کہ فلسطین اور کشمیر کی مقبوضہ وادی میں مسلمانوں پر ڈھائے جانیوالے مظالم کا راستہ روکنے کیلئے ہمیں دشمن کے عزائم خاک میں ملا کر اتحاد اور وحدت کے راستے پر چلنا ہو گا اس لئے ضروری ہے کہ علمائے کرام اور آئمہ مساجد بین ال مسالک اختلافات کو پس پشت ڈال کر قوم کو اتحادا بین المسلمین کا درس دیں ۔