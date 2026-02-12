صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کے ملزم فلک شیر کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت

  • سرگودھا
قتل کے ملزم فلک شیر کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت

قتل کے ملزم فلک شیر کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موتمقدمہ میں ملوت دیگرملزمون کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے باعزت بری کر دیا

خوشاب(نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خوشاب عبدالرحیم نے تھانہ مٹھہ ٹوانہ کے قتل کے سنگین مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزم فلکشیر کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت کا حکم سنا دیا ، مقدمہ میں ملوت دیگرملزمان عالم شیر،فتح شیر محمد اشرف اور گل شیر وغیرہ کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے باعزت بری کر دیا م ملزمان نے ڈھوک سترہ داخلی جبی میں 21ستمبر2022کو فائرنگ کے کے ایک شخص محمد نواز ولد محمد شریف کو موت کی نیند سلا دیا تھا مٹھہ ٹوانہ پولیس نے ملزمان کیخلاف زیر دفعات 302,148اور149ت پ مقدمہ درج کر کے چالان فاضل عدالت میں پیش کیا تھا مقدمہ کی سماعت کے دوران ملزم اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سمن آباد ہسپتال مسائل کا شکار،شہریوں کو مشکلات

پبلک سکولوں کے 500سے زائد ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ

یونیورسٹی آف کمالیہ کا کورین تعلیمی وفد کے ساتھ ایم او یو

ڈپٹی کمشنر جھنگ نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت مسائل سنے

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہریاں ، شہریوں کے مسائل سنے

سی ای او ایجوکیشن کا سکولوں کا دورہ، روزانہ وزٹ کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن