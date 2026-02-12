قتل کے ملزم فلک شیر کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت
خوشاب(نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خوشاب عبدالرحیم نے تھانہ مٹھہ ٹوانہ کے قتل کے سنگین مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزم فلکشیر کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت کا حکم سنا دیا ، مقدمہ میں ملوت دیگرملزمان عالم شیر،فتح شیر محمد اشرف اور گل شیر وغیرہ کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے باعزت بری کر دیا م ملزمان نے ڈھوک سترہ داخلی جبی میں 21ستمبر2022کو فائرنگ کے کے ایک شخص محمد نواز ولد محمد شریف کو موت کی نیند سلا دیا تھا مٹھہ ٹوانہ پولیس نے ملزمان کیخلاف زیر دفعات 302,148اور149ت پ مقدمہ درج کر کے چالان فاضل عدالت میں پیش کیا تھا مقدمہ کی سماعت کے دوران ملزم اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا ۔