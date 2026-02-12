بلدیاتی الیکشن سے گریز کا کوئی آئینی جواز نہیں ،رضوان مختار
خوشاب(نمائندہ دنیا )سابق مشیر وزیر اعلی پنجاب چوہدری رضوان مختار رندھاوا نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے واضح احکامات کے باوجود حکومت کے پاس بلدیاتی اداروں انتخابات سے گریز کا کوئی آئینی جواز نہیں بلدیاتی ادارے اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی اور گلی محلے کی سطح پر ڈویلپمنٹ کا عمل تیز کرنے کی نوید ہیں
خوشاب(نمائندہ دنیا )سابق مشیر وزیر اعلی پنجاب چوہدری رضوان مختار رندھاوا نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے واضح احکامات کے باوجود حکومت کے پاس بلدیاتی اداروں انتخابات سے گریز کا کوئی آئینی جواز نہیں بلدیاتی ادارے اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی اور گلی محلے کی سطح پر ڈویلپمنٹ کا عمل تیز کرنے کی نوید ہیں ان کی فوری بحالی ضروری ہے اپنی رہائش گاہ چک نمبر47ایم بی میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی ادارے جمہوریت کی نرسریاں اور جمہوری نظام کا حسن ہیں ان کی بحالی سے نہ صرف جمہوریت میں نکھار پیدا ہو گا بلکہ عوامی مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے میں بھی مدد ملے گی، چوہدری رضوان رندھاوا نے کہا کہ اس وقت شہروں اور دیہی علاقوں میں میونسپل سروسز عملی طور معطل ہیں اور عوامی مسائل میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے منتخب عوامی نمائندے قومی اور صوبائی ایوانوں میں آئین سازی اور دیگر قومی امور نمٹانے میں الجھے ہوئے ہیں اور ان کیلئے عوام کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر توجہ دینا ممکن نہیں ، اس صورتحال سے نکالنے کا واحد راستہ بلدیاتی نظام کی بحالی ہے ، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کیلئے ہوم ورک مکمل ہونے کے باجود انتخابات میں تاخیر کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ، اس لئے حکومت بلدیاتی نظام کی بحالی پر بھی فوری توجہ مبذول کرے ۔