نمبر دارعہدیداران کی مدت 5 سال کرنیکی منظوری دیدی

  • سرگودھا
سید اظہر الحق شاہ سرپرستِ اعلیٰ، حکیم میاں طاہر اقبال وڑائچ سرپرست مقرر نمبرداران کے حقوق کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا ،طاہر اقبال وڑائچ کی گفتگو

بھیرہ(نامہ نگار )نمبردار کونسل ضلع سرگودھا کا ایک اہم اجلاس بانی نمبردار کونسل محمد ریاض خان بلوچ کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں ضلع بھر سے نمبرداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں باہمی مشاورت کے بعد متفقہ طور پر عہدیداران کی مدت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کی منظوری دے دی گئی۔اجلاس میں سید اظہر الحق شاہ کو سرپرستِ اعلیٰ، حکیم میاں طاہر اقبال وڑائچ کو سرپرست جبکہ حاجی احمد پنجوتھہ کو مشاورتی کمیٹی کا وائس چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اس موقع پر حکیم میاں طاہر اقبال وڑائچ نے نمبرداران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نمبرداران کے حقوق کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا اور انہیں نمبرداری زمین کی الاٹمنٹ کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے ۔دیگر عہدیداران میں راؤ ندیم اختر، عبدالرزاق قادری گجر، سردار نصرت میکن، حاجی قمر حیات رانجھا، حاجی ظفر اللہ لاڑا، نصر اللہ بھرتھ، محمد نواز کلیار اور میاں اعجاز سلیم شامل ہیں۔ جبکہ مشاورتی کمیٹی کے ارکان میں میاں شبیر ننگیانہ، محمد یار کھوکھر، امتیاز الحسن سندرانہ، شہزاد لیاقت، راجہ خان کھوکھر، لیاقت دھریانہ، محمد اقبال کہوٹ اور میاں سلیم مقبول کے نام شامل کیے گئے ۔ اجلاس کے اختتام پر نمبرداران نے باہمی اتحاد اور تعاون کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔

 

 

