اینٹوں کی مہنگے داموں فروخت جاری،شہری شدید پریشانی میں مبتلا
اینٹوں کی مہنگے داموں فروخت جاری،شہری شدید پریشانی میں مبتلابھٹہ پر فی ہزار اول اینٹ کی قیمت 18ہزارروپے تک برقرار خریدنا انتہائی مشکل
مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا)بھٹہ مالکان کی من مانیاں عروج پر، اینٹوں کی مہنگے داموں فروخت جاری،شہری شدید پریشانی میں مبتلا۔ مڈھ رانجھا اور گردونواح میں قائم بھٹہ خشت پراینٹوں کی مہنگے داموں فروخت جاری ہے ۔بھٹہ پر فی ہزار اول اینٹ کی قیمت 18ہزارروپے تک برقرار ہے جس سے عام آدمی کو تعمیراتی کام کیلئے اینٹیں خریدنا انتہائی مشکل ہوچکاہے ۔بھٹہ مالکا ن کی من مانیوں اور انیٹوں کی خودساختہ مہنگائی نے عام شہری کے لئے مکان کی تعمیر نو ناممکن بنا دی گئی ہے ۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ احکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری ریٹ پر اینٹوں کی فروخت پرعملدرآمد یقینی بنایا جائے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مہیا ہوسکے ۔