بدھوار کی مویشی منڈی شہریوں کیلئے وبال جان بن گئی
کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں چشمہ، ڈی آئی خان روڈ پر المعصوم چوک کے مقام پر لگنے والی بدھوار کی مویشی منڈی شہریوں کے لئے وبال جان بن گئی، ٹریفک کی روانی شدید متاثر،ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کندیاں چشمہ، ڈی آئی خان روڈ پر المعصوم چوک کے قریب لگنے والی مویشی منڈی کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونے لگی اہم شاہراہ پر مویشیوں اور بیوپاریوں کی موجودگی سے گاڑیوں کی لمبی قطاروں کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے علاقہ مکینوں کے مطابق المعصوم چوک بین الصوبائی آمدورفت کا اہم پوائنٹ ہے جہاں سے روزانہ سینکڑوں چھوٹی بڑی گاڑیاں، مسافر بسیں اور مال بردار ٹرک گزرتے ہیں مویشی منڈی سڑک کے قریب لگنے کے باعث نہ صرف ٹریفک جام رہتی ہے بلکہ حادثات کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے خصوصاً شام کے اوقات میں صورتحال مزید گھمبیر ہو جاتی ہے۔مقامی افراد اور تاجروں نے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ مویشی منڈی کے لیے متبادل اور محفوظ مقام مختص کیا جائے یا ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے موثر انتظامات کیے جائیں تاکہ عوام کو روزمرہ مشکلات سے نجات مل سکے۔