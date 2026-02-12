ترقی تاجروں پر لگائے ٹیکسوں کو ختم کیے بغیر ممکن نہیں ،انجمن تاجران
ترقی تاجروں پر لگائے ٹیکسوں کو ختم کیے بغیر ممکن نہیں ،انجمن تاجران ٹیکس کے بدلے میں سوائے تذلیل کے تاجروں کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی تاجروں پر لگائے جانے والے مختلف ٹیکسوں کو ختم کیے بغیر ممکن نہیں ہے اس وقت ایک تاجر مختلف محکموں کو مختلف قسم کے ٹیکس ادا کر رہا ہے جبکہ اس کے بدلے میں سوائے تذلیل کے تاجروں کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کاروبار کرنا مشکل ترین ہو گیا ہے موجودہ صورتحال کو دیکھ لیں ہمیں حکومت اور انتظامیہ کی سمجھ نہیں آتی یہ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ فٹ پاتھ بناؤ دوسری طرف کہتی ہے کہ فٹ پاتھ ہٹا دو ایک حکم آتا ہے پبلسٹی بورڈ لگا دو دوسرا حکم آتا ہے اس پر ٹیکس لگا دو پھر حکم آتا ہے کہ اس کا سائز چھوٹا کر دو تو یہ پالیسیاں کاروباری ترقی میں رکاوٹ کا موجب بنتی ہیں جس کا خاتمہ وقت کا تقاضہ ہے اگر ایسا نہ کیا گیا تو پاکستان میں کاروبار تباہ ہو جائے گا ناصر محمود سہگل نے کہا کہ پاکستان میں انڈسٹری بڑی تیزی سے بند ہو رہی ہے اور مستقبل قریب میں اس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ ملک ہمیشہ انڈسٹری کی ترقی سے آگے بڑھتے ہیں جبکہ پاکستان میں پہلے سے لگی انڈسٹری کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے اور یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے اس کے پاکستان کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے ۔