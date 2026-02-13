طلبا پر تشدد ،ہیڈ ماسٹر سمیت تین کے خلاف مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) گورنمنٹ بوائز ہائی سکول بھلوال میں دسویں جماعت کے طالب علم محمد حارث پر تشدد اور طلباء کے احتجاج کا معاملہ،ہیڈ ماسٹر مظہر عباس اور3 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرکے ہیڈ ماسٹر کو حراست میں لے لیا گیا۔
ایف آئی آر کے مطابق ہیڈ ماسٹر نے طالب علم حارث کو پکڑ کر زبردستی اس کا سر مونڈھنا شروع کر دیا، اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ طالب علم کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مبینہ طور پر جان سے مارنے کی کوشش کی ، واقعہ کے بعد سکول طلباء نے احتجاج کیا تھا ،پولیس کا کہنا ہے کہ مرکزی ملزم کو حراست میں لے کر تفتیش کی جا رہی ہے۔ ،قانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔