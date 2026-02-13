صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نائب صدر ویلفیئر سوسائٹی جنرل بس اسٹینڈ سید محمد حسنین شاہ نے کہا ہے کہ ہما ر ی افوا ج کی قر با نیوں اور شہادتوں کی بد و لت دہشت گر د ی کا نا سور ہمیشہ کیلئے ختم ہو جا ئے گا۔

 ہما ر ے ملک کی سرحدوں کی حفاظت داخلی اور خا ر جی سلامتی امن قائم رکھنے اور عوا م کی خد مت میں پا ک فو ج نے ہمیشہ غیر معمولی کر دا ر ادا کیا ا ن کی قر بانیاں ہر پا کستا ن کیلئے قابل فخر ہیں یہ قر با نیاں نہ صرف وطن کے تحفظ کا ضامن ہے۔ بلکہ ہمیں قومی اتحا دو یک جہتی اور حب ا وطنی کے جذبے کا درس بھی دیتی ہیں

 

