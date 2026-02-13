پاکستا ن ڈیفا لٹ ہو نے سے بچ گیا ،مرزا محمد الیاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سینئر رہنماء مسلم لیگ ن مرزا محمد الیاس نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ن کی بہتر ین معاشی اوراقتصا د ی پالیسیوں کی بد و لت پاکستا ن ڈیفا لٹ ہو نے سے بچ گیا ہے مسلم لیگ ن نے ہمیشہ ہی وطن عز یز کی ترقی وخوشحا لی اور عوامی مسائل کے حل کی سیاست کی ہے۔
و ز یر اعظم میاں محمد شہبازشر یف و ز یر اعلی پنجا ب مریم نو ازشر یف کی عوا م دوست پالیسیوں سے عوا م خوش ہیں پا کستا ن کی تاریخ میں صوبہ پنجا ب میں جتنے ترقیاتی کا م اور عوامی فلاح و بہبو د کے منصو بے پا یہ تکمیل تک پہنچے ماضی میں ا س کی کو ئی مثا ل نہیں ملتی