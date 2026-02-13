صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستا ن ڈیفا لٹ ہو نے سے بچ گیا ،مرزا محمد الیاس

  • سرگودھا
پاکستا ن ڈیفا لٹ ہو نے سے بچ گیا ،مرزا محمد الیاس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سینئر رہنماء مسلم لیگ ن مرزا محمد الیاس نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ن کی بہتر ین معاشی اوراقتصا د ی پالیسیوں کی بد و لت پاکستا ن ڈیفا لٹ ہو نے سے بچ گیا ہے مسلم لیگ ن نے ہمیشہ ہی وطن عز یز کی ترقی وخوشحا لی اور عوامی مسائل کے حل کی سیاست کی ہے۔

 

 و ز یر اعظم میاں محمد شہبازشر یف و ز یر اعلی پنجا ب مریم نو ازشر یف کی عوا م دوست پالیسیوں سے عوا م خوش ہیں پا کستا ن کی تاریخ میں صوبہ پنجا ب میں جتنے ترقیاتی کا م اور عوامی فلاح و بہبو د کے منصو بے پا یہ تکمیل تک پہنچے ماضی میں ا س کی کو ئی مثا ل نہیں ملتی

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سانحہ بھاٹی گیٹ کے بعد ترقیاتی منصوبوں میں بڑا ڈیڈ لاک

ماڈل ٹاؤن وکینٹ ڈویژنز پولیس کی کارکردگی کاجائزہ ،ہدایات جاری

گورنر سے پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کی ملاقات

پنجاب کی پہلی پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب میں ٹرافی کی رونمائی

بسنت منانے کی اجازت بارے درخواستیں یکجا کرنیکا حکم

ایل ڈی اے لینڈ یوز رولز میں متعدد ترامیم کی منظوری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ