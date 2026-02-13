صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
جائیداد پر قبضہ کے لئے والد کو بے دخل کر دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سوتیلی بیٹی اور داماد نے تمام جائیداد پر قبضہ کر کے باپ کو خود ساختہ بے دخل کر دیا،بتایا جاتا ہے کہ 23الف جنوبی میں محمد نوازکچھ عرصہ کیلئے اپنا گھر ،گاڑی،زیورات ،لائسنسی اسلحہ،اور تمام گھریلو سامان امانت کے طور پر اپنی دوسری بیوی کی بیٹی نازیہ اور اسکے شوہر ظفر اقبال کے حوالے کر کے کچھ عرصہ کیلئے پنڈی بھٹیاں گیا۔

واپس آیا اس دوران دونوں نے دھوکہ دہی اور فراڈ کے ذریعے گھر اور گاڑی اپنے نام ٹرانسفر کروا لیا اور تمام سامان پر بھی واپس ہو گئے جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔

 

