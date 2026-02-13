صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قوم کو نفر ت انتہاء پسندی اور دہشت گر د ی کیخلا ف متحد ہو کر کھڑا ہو نا ہو گا ،قاری عتیق الرحمان

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء تحفظ ختم نبوت قاری عتیق الرحمان صدیقی نے کہا ہے کہ قوم کو نفر ت انتہاء پسندی اور دہشتگر د ی کے خلا ف متحد ہو کر کھڑا ہو نا ہو گا۔

 حکو مت ملک بھر میں عبا د ت گا ہو ں کے تحفظ کیلئے مو ثر اقدا ما ت کو یقینی بنا ئے دہشتگرد ی کی حا لیہ لہر ہر حوا لہ سے قابل مذ مت ہے کیونکہ مسا جد اور ا ما م با ر گا ہ میں نہتے شہر یو ں کو نشا نہ بنا نا انسا نیت د ین اور قومی ضمیر پر حملہ ہے کو ئی مذہب یا نظر یہ معصو م ا نسا نوں کے قتل کی ا جا ز ت نہیں د یتا

 

