  • سرگودھا
پالتو کتے کو پتھر مارنے سے منع کرنے پر راڈ سے ہمسائی کو لہولہان کر دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پالتو کتے کو پتھر مارنے سے منع کرنے پر آہنی راڈ سے مسلح شخص نے ہمسائی کو لہولہان کر دیا، بتایا جاتا ہے کہ 94شمالی میں سعد نامی شخص عمردراز کے گھر کے سامنے پالتو کتے کوپتھر ماررہا تھا۔

 جس پرعمردراز کی بیوی مسرت بی بی نے اسے منع کیا تو ملزم نے خاتون سے ہاتھا پائی شروع کر دی اور مبینہ طور پر اسکے کپڑے پھاڑ کرآہنی راڈ سے خاتون کے سر پر وار کیا جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی کر گر پڑی جبکہ ملزم فرار ہوگیا،پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 

