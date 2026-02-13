صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی ضلعی صد ر ملک حا مد نو ازاعوان ایڈوکیٹ سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مرا ن شہزاد تحصیل صد ر سلانوا لی وسا بق ٹکٹ ہولڈر را ئے حسن رضا بھٹی ایڈوکیٹ نے حکو مت کی جا نب سے نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز میں تبدیلی اور گھریلو پر و ٹیکٹڈ صارفین پر بھی فکسڈ چا ر جز عا ئد کر نے کے فیصلے مسترد کر تے ہو ئے اسے عوام دشمن اور غیر سنجید ہ فیصلہ قرار د یا ہے۔

 انہوں نے کہا کہ پہلے ہی عوا م مہنگا ئی بے ر و ز گا ر ی اور بجلی کے بھار ی بلوں کے نیچے د بے ہو ئے ہیں ایسے میں غریب اور متوسط طبقے پر مز ید بو جھ ڈا لنا سراسر ظلم اور نا انصافی ہے ا س سے قبل صرف 300یونٹ سے زا ئد بجلی استعما ل کر نے وا لے نا ن پر وٹیکٹڈ صارفین پر فکسڈ چا ر جز عائد کیے گئے تھے ا ب 100اور 200یونٹ استعما ل کر نے وا لو ں پر بھی فکسڈ چا ر جز کا فیصلہ نا قابل قبو ل ہے حکو مت فی الفور ا س کو وا پس لے ۔

 

