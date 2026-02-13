ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے قائدآباد کے شہریوں پر بجلیاں گرا دیکمپنی نے پچھلے 5 ماہ کے نہ صرف یکمشت بل بھجوا دئیے بلکہ جرمانے بھی ڈال دئیے ز
قائدآباد(نمائندہ دنیا )سرگودھا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے قائدآباد کے شہریوں پر بجلیاں گرا دی،5 ماہ کے یکمشت بل جرمانوں سمیت بھجوا دئیے ۔سرگودھا ویسٹ منیجمنٹ کمپنی نے قائدآباد کے شہریوں کو پچھلے 5 ماہ کے نہ صرف یکمشت بل بھجوا دئیے بلکہ پچھلے 5 ماہ کے جرمانے بھی بل میں ڈال دئیے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کی غفلت کا خمیازہ غریب شہری کو بھگتنا پڑ رہا ہے غریب شہری پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں انکے لئے گھر کا چولہا جلانا اور بچوں کو دو وقت کی روٹی کھلانا مشکل ہو گیا ہے یکمشت بھاری بل جرمانوں کیساتھ کہاں سے جمع کروائیں حالانکہ غریب شہریوں پر جرمانہ ڈالنا انتہائی ظلم ہے شہریوں نے وزیر اعلی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بل ہر ماہ ریگولر کر کے سابقہ بقایا جات نکالیں جائیں۔