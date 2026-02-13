صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جب واپڈا والوں کا دل کرتا ہے بجلی بند کر دی جاتی ، اعجاز شیزازی

  • سرگودھا
یہی صورتحال سوئی گیس کے محکمے نے اختیار کر رکھی ہے ۔ لوگ پریشان ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ بجلی اور گیس کی فراہمی کا شیڈول جاری کرے

بھلوال(نمائندہ دنیا) پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق امیدوار برائے صوبائی اسمبلی سید اعجاز حسین شیزازی نے کہا ہے کہ ملک میں بجلی کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں یہاں پر کوئی شیڈول نہیں ہے جب واپڈا والوں کا دل کرتا ہے بجلی بند کر دی جاتی ہے اور یہی صورتحال سوئی گیس کے محکمے نے اختیار کر رکھی ہے جس کے باعث لوگ ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ بجلی اور گیس کی فراہمی کا یا تو شیڈول جاری کرے یا پھر ان دونوں محکموں کو پابند کیا جائے کہ بغیر وجہ بتائے بجلی اور گیس بند نہ کی جائے انہوں نے کہا کہ دونوں ضروریات زندگی ہیں مگر اس سے بھی لوگوں کو محروم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے جبکہ ان کے بل دیکھیں تو وہ حد سے زیادہ ہے یہ صورتحال عام آدمی کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے ایک تو بھاری بجلی اور گیس کے بل ادا کرے دوسرا سلنڈر وغیرہ کا استعمال کریں جس سے اس پر مالی اخراجات دو گنا بڑھ جاتے ہیں یہ صورتحال غریب کے لیے انتہائی پریشان کن ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کوئی واضح پالیسی نہ ہونے کے باعث لوگوں کے لیے ہر گزرتے دن مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے ہماری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ وہ اس پر نظر ثانی کریں اور بجلی اور گیس کا شیڈول مقرر کریں تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔

 

