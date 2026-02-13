صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی عدم استحکام ملک و قوم کے حق میں بہتر نہیں ، جماعت اسلامی

  • سرگودھا
سیاسی عدم استحکام ملک و قوم کے حق میں بہتر نہیں ، جماعت اسلامی حکومت کی توجہ معاشی اور سیاسی استحکام کی بجائے مخالفین کو کچلنے پر مرکوز ہیں

بھلوال(نمائندہ دنیا) جماعت اسلامی کے رہنما عبدالرحمن نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کسی طرح بھی ملک و قوم کے حق میں بہتر نہیں ہے سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ ہم سب کو معاشی استحکام کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے مگر دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت کی توجہ معاشی اور سیاسی استحکام کی بجائے مخالفین کو کچلنے پر مرکوز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں حالیہ بلوچستان کی صورتحال پر ہر محب وطن پاکستانی پریشان ہے بلوچستان میں قانون کی رٹ قائم کرنے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا پر جس طرح دیکھنے میں آرہا ہے کہ دہشت گرد بازاروں میں دندناتے پھر رہے ہیں وہ جس چیز کو چاہتے ہیں راکٹ لانچر مار کر اڑا دیتے ہیں ان حالات میں ہم سب کو مل کر سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پر تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہوگا تاکہ ملک دشمن عناصر کے عزائم کو ناکام بنانے میں مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ جب تک تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر متحد نہیں کیا جاتا اس وقت تک پاکستان کی ترقی ممکن نہیں اور یہاں سے دہشت گردی کے خاتمہ میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا راجہ عبدالوہاب نے قیام امن کے لیے پاک فوج کی کوششوں کو سراہتے ہوئے سلام پیش کیا اور کہا کہ انشائاﷲ ہماری مسلح افواج ملک کی ترقی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی۔

 

