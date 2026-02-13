محکمہ پبلک پراسیکیوشن سرگودھا اور محکمہ فوڈ سرگودھا کا مشترکہ اجلاس
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا) محکمہ پبلک پراسیکیوشن سرگودھا اور محکمہ فوڈ سرگودھا کے مابین بین الاضلاعی و انٹر ڈیپارٹمنٹل پیشہ ورانہ کوآرڈینیشن اجلاس ڈسٹرکٹ پراسیکیوشن آفس سرگودھا کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر سرگودھا ملک عامر شہزاد نے کی۔ اجلاس کا بنیادی مقصد دونوں محکموں کے درمیان ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینا، قانونی استعداد میں اضافہ اور عملی سطح پر مؤثر ہم آہنگی کو مضبوط بنانا تھا۔اجلاس کا آغاز دونوں محکموں کے افسران کے تعارفی سیشن سے ہوا جس کے بعد ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر سرگودھا نے فوڈ سیفٹی افسران کو متعلقہ قوانین اور قانونی طریقہ کار پر جامع بریفنگ دی۔ بریفنگ کے دوران پراسیکیوشن کے مکمل عمل پر تفصیلی رہنمائی فراہم کی گئی جس میں استغاثہ کی تیاری، ایف آئی آر کے اندراج سے لے کر تفتیشی مراحل، مقدمات کی مؤثر پیروی، عدالتوں میں شہادتوں کی تیاری و پیشی اور ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دلوانے کے تقاضے شامل تھے ۔اجلاس میں محکمہ فوڈ اور محکمہ پراسیکیوشن کے افسران کے درمیان سوال و جواب کا تفصیلی سیشن بھی منعقد ہوا جس میں فوڈ سیفٹی افسران کی جانب سے اٹھائے گئے قانونی سوالات کے مدلل اور عملی جوابات فراہم کیے گئے ۔ شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس نوعیت کی انٹر ڈیپارٹمنٹل کوآرڈینیشن میٹنگز باہمی تعاون کو فروغ دینے ، پیشہ ورانہ ہم آہنگی کو مضبوط بنانے اور مجموعی قانونی و پراسیکیوشن نظام کی مؤثریت، شفافیت اور کارکردگی میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔