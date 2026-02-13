قاتل کو عمر قید اور5لاکھ روپے جرمانہ کا حکم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) عدالت نے مقدمہ قتل کا فیصلہ سناتے ہوئے قاتل ملزم کو عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کا حکم سنا دیاذرائع کے مطابق سرگودھا کے نواح میں تین سال قبل محمد اشرف کو قتل کر دیا گیا جس پر تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کے خلاف چالان عدالت بجھوایا جس پر فاضل عدالت نے گزشتہ روز فیصلہ سناتے ہوئے جرم ثابت ہونے پر قاتل ملزم جاوید کو عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا کا حکم سنا دیا جس میں مقدمہ کی تفتیش اور پیروی پر ڈی پی او نے تفتیشی افسران کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ سنگین مقدمات میں ملزمان کو سزا دلوانا ہی اصل انصاف ہے ۔ سرگودھا پولیس جدید تفتیشی نظام اور عدالتوں میں مضبوط پیروی کے ذریعے جرائم پیشہ افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم ہے ۔