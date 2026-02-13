صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجر برادری فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ،مرکزی انجمن تاجران

  • سرگودھا
تاجر برادری فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ،مرکزی انجمن تاجران

تاجر برادری فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ،مرکزی انجمن تاجرانجان مال جس چیز کی ضرورت ہوگی تاجر برادری اپنی پاک فوج کے لیے حاضر

بھلوال(نمائندہ دنیا) مرکزی انجمن تاجران جنرل سیکرٹری حافظ ضیاء الرحمن نے کہا ہے کہ پوری تاجر برادری اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے جان مال جس چیز کی ضرورت ہوگی پاکستان کی تاجر برادری اپنی پاک فوج کے لیے حاضر ہے اس وقت ملک دشمن قوتیں بلوچستان میں امن کو تباہ کرنے کی کوشش میں لگی ہیں جس کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے جوان اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دشمن پر کاری ضرب لگا رہے ہیں انشائاﷲ فتح حق کی ہوگی اور ملک دشمن قوت ناکام ہوں گی انہوں نے کہا کہ جب پاکستان میں معاشی حالات بہتر ہوں گے تو حالات خود بخود بہتری کی جانب بڑھیں گے اس لیے امن و امان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشی صورتحال کو بہتر بنانے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے جب تک معاشی حالات بہتر نہیں ہوتے اس وقت تک ملک میں امن قائم نہیں ہوگا ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشی حالات پر بھی توجہ دی جائے انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات کسی طرح بھی مثبت اشارے نہیں دے رہے جس کی وجہ سے بد امنی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ تاجروں کی مشاورت سے معاشی استحکام کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کرے تاکہ آئندہ بد امنی کی صورتحال پیدا ہی نہ ہو اس وقت دنیا بھر میں معاشی عدم استحکام فروغ پا رہا ہے اور یہ انتہائی خطرناک ہے اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو اس کے لیے ٹیکسوں میں کمی اور انڈسٹری کا فروغ وقت کا تقاضا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈی سی کے احکامات ہوا،دودھ ، دہی کی قیمتیں کم نہ ہوسکیں

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے زیر اہتمام تین روزہ سپورٹس گالااختتام پذیر

قربانیوں کے بعد بنگلادیش میں روشن دور آنیوالا:سراج الحق

ڈی سی کا رات گئے گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

کامونکے 6:افراد سے چرس ، شراب برآمد

نوکھر:ٹرک کی موٹرسائیکل کوٹکر‘ماں‘ بیٹا جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ