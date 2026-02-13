تاجر برادری فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ،مرکزی انجمن تاجران
تاجر برادری فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ،مرکزی انجمن تاجرانجان مال جس چیز کی ضرورت ہوگی تاجر برادری اپنی پاک فوج کے لیے حاضر
بھلوال(نمائندہ دنیا) مرکزی انجمن تاجران جنرل سیکرٹری حافظ ضیاء الرحمن نے کہا ہے کہ پوری تاجر برادری اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے جان مال جس چیز کی ضرورت ہوگی پاکستان کی تاجر برادری اپنی پاک فوج کے لیے حاضر ہے اس وقت ملک دشمن قوتیں بلوچستان میں امن کو تباہ کرنے کی کوشش میں لگی ہیں جس کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے جوان اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دشمن پر کاری ضرب لگا رہے ہیں انشائاﷲ فتح حق کی ہوگی اور ملک دشمن قوت ناکام ہوں گی انہوں نے کہا کہ جب پاکستان میں معاشی حالات بہتر ہوں گے تو حالات خود بخود بہتری کی جانب بڑھیں گے اس لیے امن و امان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشی صورتحال کو بہتر بنانے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے جب تک معاشی حالات بہتر نہیں ہوتے اس وقت تک ملک میں امن قائم نہیں ہوگا ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشی حالات پر بھی توجہ دی جائے انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات کسی طرح بھی مثبت اشارے نہیں دے رہے جس کی وجہ سے بد امنی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ تاجروں کی مشاورت سے معاشی استحکام کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کرے تاکہ آئندہ بد امنی کی صورتحال پیدا ہی نہ ہو اس وقت دنیا بھر میں معاشی عدم استحکام فروغ پا رہا ہے اور یہ انتہائی خطرناک ہے اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو اس کے لیے ٹیکسوں میں کمی اور انڈسٹری کا فروغ وقت کا تقاضا ہے۔