سو لر پینل رکھنے وا لے ایکسڑا بجلی نہیں د ے سکیں گے ، انجمن تاجرا ن غرو ب آفتا ب کے بعد استعما ل ہو نے وا لی بجلی کا بل عام صارف کی طرح ا دا کر نا ہو گا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کامر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن چیئرمین انجمن تاجرا ن سرگودہا کینٹ ا نجئینر میاں حسان سعید صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو اد خر م وڑا ئچ نے کہا ہے کہ حکو مت نے نیٹ میٹرنگ ختم کر د ی جس کے بعد ا ب سو لر پینل رکھنے وا لے ایکسڑا بجلی حکو مت کو نہیں د ے سکیں گے اب انہیں غرو ب آفتا ب کے بعد استعما ل ہو نے وا لی بجلی کا بل عام صارف کی طرح ا دا کر نا ہو گا ا س کے ساتھ ساتھ حکو مت نے 100اور 200یونٹ بجلی استعما ل کر نے وا لے گھریلو صارفین پر بھی فکسڈ چا ر جز کا فیصلہ کیا ہے جو نا قابل قبو ل ہے حکو مت نیٹ میٹرنگ پالیسی اور بجلی کے گھریلو پر وٹیکڈڈ صارفین پر فکسڈ چارجز کے فیصلے کو وا پس لے۔

 

