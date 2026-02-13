صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسابلز کی عدم ادائیگی پر کنکشن منقطع کرنے کا حکم دیدیا گیا

  • سرگودھا
واسابلز کی عدم ادائیگی پر کنکشن منقطع کرنے کا حکم دیدیا گیا

واسابلز کی عدم ادائیگی پر کنکشن منقطع کرنے کا حکم دیدیا گیا ریکوری ٹارگٹ حاصل نہ کرنے والے ریونیو افسران اور سٹاف بھی تبدیل ہوگا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا نے ریکوری ٹارگٹ حاصل نہ کرنے والے ریونیو افسران اور سٹاف کو تبدیل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے ۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ کمرشل صارفین کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور 3 ماہ تک بلز کی عدم ادائیگی پر سیوریج کنکشن منقطع کر دیے جائیں۔ریونیو ڈائریکٹوریٹ کے افسران کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایم ڈی واسا نے کہا کہ سالانہ بجٹ میں منظور کردہ ریونیو ریکوری کا ہدف ہر صورت حاصل کرنا لازمی ہے ، اس لیے تمام ریونیو افسران فیلڈ میں نکلیں اور صارفین کی تعداد کے ساتھ ساتھ ریونیو ریکوری میں بھی اضافہ کریں۔انہوں نے ہدایت دی کہ نئے کمرشل صارفین کو واسا کے ریونیو سسٹم میں شامل کیا جائے تاکہ ریکوری میں بہتری آئے ، اور 3 ماہ تک ماہانہ بلز ادا نہ کرنے والے صارفین کے سیوریج کنکشن منقطع کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سانحہ بھاٹی گیٹ کے بعد ترقیاتی منصوبوں میں بڑا ڈیڈ لاک

ماڈل ٹاؤن وکینٹ ڈویژنز پولیس کی کارکردگی کاجائزہ ،ہدایات جاری

گورنر سے پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کی ملاقات

پنجاب کی پہلی پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب میں ٹرافی کی رونمائی

بسنت منانے کی اجازت بارے درخواستیں یکجا کرنیکا حکم

ایل ڈی اے لینڈ یوز رولز میں متعدد ترامیم کی منظوری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ