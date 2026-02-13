گھر گھس کر خاتون سے دست درازی ، ملزم کیخلاف مقدمہ
گھر گھس کر خاتون سے دست درازی ، ملزم کیخلاف مقدمہ ملزم عروج کو دھمکیاں دیتے ہوئے فرار،تھانہ وویمن میں کارروائی شروع
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) گھر میں گھس کر خاتون سے مبینہ دست درازی اور زیادتی کی کوشش کرنے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تھانہ وویمن میں مقدمہ درج کرواتے ہوئے عروج نامی خاتون نے مؤقف اختیار کیا کہ وہ کوکیاں والا میں واقع اپنے گھر میں موجود تھی کہ اس دوران ملزم زبردستی گھر میں داخل ہوگیا۔ خاتون کے مطابق ملزم نے اسے قابو کرکے مبینہ زیادتی کی کوشش کی، تاہم مزاحمت پر وہ اپنے مذموم ارادے میں ناکام رہا۔ مدعیہ کے مطابق ملزم جاتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیتا رہا اور موقع سے فرار ہوگیا۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش اور مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔