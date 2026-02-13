صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
اشتہاری مجرموں کے خلاف کارروائی ، 46 گرفتار سنگین مقدمات میں مطلوب7 مجرمان، 25 کیٹگری بی اور 14 عادی شامل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس کی اشتہاری مجرمان کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 46 اشتہاری و عادی مجرمان گرفتار کر لئے گئے ،ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف کے خصوصی احکامات کی روشنی میں ضلع بھر میں اشتہاری و عادی مجرمان کی بیخ کنی کے لیے مہم تیز کر دی گئی ہے ۔ اس سلسلے میں ایس پی انوسٹی گیشن سرگودھا کی زیرِ نگرانی پولیس کی مختلف ٹیموں نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر 46 اشتہاری و عادی مجرمان کو گرفتار کر لیا ہے ۔ جس میں سنگین نوعیت کے مقدمات میں مطلوب7 مجرمان، 25 کیٹگری بی اور 14 عادی مجرمان شامل ہیں، اس موقع پر ڈی پی او سرگودھا کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر اور اشتہاریوں کے خلاف مزید گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور انسانی وسائل کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے ۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی۔

 

