ٹرانسپورٹرز کی من مانیاں سکیورٹی رسک بننے لگی ،حکام خاموش تماشائی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ٹرانسپورٹرز کی من مانیاں سکیورٹی رسک بننے لگی جبکہ متعلقہ حکام خاموش تماشائی بن کر رہ گئے ہیں ، ذرائع کے مطابق اوور چارجنگ سے لے کر سہولیات کے نام پر جہاں قوائد و ضوابط کی خلاف ورزی کر کے حکام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے وہاں اکثر ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے غیر قانونی ٹرمینل بھی ختم نہیں کروائے جا سکے جو سکیورٹی رسک ہیں، ٹرانسپورٹ اڈوں سے لے کر موٹر وے انٹر جینجز تک چار مختلف مقامات پر گاڑیاں کھڑی کر کے سواریاں بٹھائی اور اتاری جاتی ہیں، جبکہ ان مقامات پرکسی قسم کے حفاظتی انتظامات نہیں، بالخصوص سامان کی چیکنگ پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی ،اس کے علاوہ شہر میں بھی مختلف شاہراؤں پر جگہ جگہ مسافر گاڑیوں نے غیر قانونی سٹاپ بنا رکھے ہیں، جہاں کچھ وقت کیلئے گاڑیاں ضرور کھڑی ہوتی ہیں ،اس ضمن میں مسافروں نے انتظامیہ کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا ۔