رمضان کے دوران اشیائے خو رو نوش کی فراہمی یقینی بنانے کافیصلہ اپنے بازاروں، دکانوں اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں ، انتظامیہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع سرگودھا میں رمضان المبارک کے دوران شہروں میں مساجد اور بازاروں کی صفائی ستھرائی، روشنی اور خوبصورتی پر خصوصی توجہ دینے اور شہریوں کو کنٹرول ریٹ پر اشیائے خرد نوش کی فراہمی یقینی بنانے کا اصولی فیصلہ کرتے ہوئے اقدامات شروع کر دیئے گئے ،یہ اقدامات وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر اٹھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر سرگودھا حسین احمد رضا چوہدری کی زیر صدارت کانفرنس روم میں اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں انجمن تاجران سرگودھا کے عہدیداران اور دیگر ارکان بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران شہریوں کی شکایات کے ازالہ کے لیے موثر نظام وضع کیا گیا ہے ہماری تاجر برادری سے اپیل ہے کہ وہ وزیراعلی کے ویژن کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں۔ اپنے بازاروں، دکانوں اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اوراشیائے خورد و نوش کی قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوزی کی بھی ہر ممکن حوصلہ شکنی کریں۔
اس موقع پر صدر انجمن تاجران ناصر محمود سہگل نے کہا کہ عوام کو اشیائے خورد و نوش ارزان نرخوں پر فرام کرنے کے لیے پرچون تاجران کا کردار اہم ہے لہذا ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں۔ انہوں نے کہا کہ تاجر برادری مختلف تین مقامات پر فری دسترخوان لگائے گی۔ انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ شہر میں ٹریفک کے بے تحاشہ مسائل ہیں جنہیں ماہ رمضان کے دوران کنٹرول کرنے کی اصل ضرورت ہے ۔اجلاس میں ضلعی افسران نے بھی شرکت کی۔دریں اثناء تاجر نمائندوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف عوام کی بہبود کے لیے بے مثال کام کر رہی ہیں بالخصوص ستھرا پنجاب اور سہولت بازار ان کے بہترین عوام دوست منصوبے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں بھی تمام تاجر حضرات ضلعی انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے ۔