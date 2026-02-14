صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی ایل پی جی ری فلنگ ، 165 دکانیں سیل

  • سرگودھا
غیر قانونی ایل پی جی ری فلنگ ، 165 دکانیں سیل

فیصل آباد(نیوز رپورٹر)کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی خصوصی ہدایات پر محکمہ سول ڈیفنس کی انفورسمنٹ ٹیم نے شہر بھر میں غیر قانونی ایل پی جی ریفلنگ اور کھلے پٹرول کی فروخت کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا۔ کارروائی کے دوران متعدد دکانوں کو سیل اور بھاری مقدار میں سامان قبضے میں لے لیا گیا۔سول ڈیفنس آفیسر رانا عباس کے مطابق غیر قانونی ایل پی جی ریفلنگ میں ملوث 165 دکانوں/شاپس کو موقع پر سربمہر (سیل) کیا گیا ۔

جبکہ 154 مالکان کا ریفلنگ سے متعلق سامان سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ سنگین خلاف ورزیوں پر 3 مالکان کے خلاف منصور آباد اور جڑانوالہ کے متعلقہ تھانوں میں مقدمات درج کروائے گئے ۔انہوں نے بتایا کہ کھلے پٹرول کی غیر قانونی فروخت کے خلاف مہم کے دوران 28 پٹرول ڈبہ سٹیشنز ختم کر دئیے گئے جبکہ کارروائی کے دوران لکڑی کے کاؤنٹرز، پیمانے اور دیگر آلات بھی قبضے میں لے لیے گئے ۔ضلعی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں اور غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کالج ایجوکیشن کی 24 اسکیمیں جون سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت

پاک ایران تجارت میں اضافہ بہت ضروری ،گورنر

پولیس چیف کا کرائم سین یونٹ کا دورہ

اغوا کیس میں عدالتی حکم نظرانداز، پولیس افسران کو شوکاز

ایپسٹین فائلز سے مغربی شیطانی چہرہ پھر بے نقاب، تنظیم اسلامی

ناخلف بیٹے نے ماں ماردی، بیوی قتل کرکے شوہر کی خودکشی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن