صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سالہ لڑکی سے زیادتی کی کوشش ، مقدمہ درج

  • سرگودھا
سالہ لڑکی سے زیادتی کی کوشش ، مقدمہ درج

سلانوالی(نمائندہ دنیا )سلانوالی کے نواح میں ایک شخص کی 17 سالہ لڑکی سے زیادتی کی کوشش پولیس نے متاثر لڑکی کے والد کی درخواست پر اوباش شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

تفصیلات کے مطابق سلانوالی کے نواحی چک نمبر 123 شمالی کے رہائشی محمد نصر اللہ ولد جہاں زیب کے مطابق میری 17 سالہ بیٹی مسماتہ نصرت بی بی گھر میں اکیلی تھی کہ پڑوس میں رہنے والے ایک شخص محمد زبیر ولد محمد اکرم پٹھان نے گھر میں گھس کر زبردستی میری بیٹی سے زیادتی کی کوشش کی لڑکی کے شور شرابہ پر اوباش شخص بھاگ گیا تھانہ سلانوالی پولیس نے متاثر لڑکی کے والد محمد نصراللہ کی درخواست پر اوباش شخص محمد زبیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

48کنال پر جدید ترین پارک تعمیر کرنیکا آغاز

دھی رانی پروگرام فیز ٹو کیلئے انتظامات مکمل کرنیکی ہدایت

انڈس ہسپتال :پیدائشی کلب فٹ کا شکار بچوں کامیاب علاج

ممنوعہ ونشہ آور ادویات کی فروخت، متعدد میڈیکل سٹور سیل

میپکو کا کریک ڈاؤن، 13 بجلی چوررنگے ہاتھوں گرفتار

تین نوسر باز خاتون کے کانوں سے طلائی بالیاں اتار کررفو چکر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن