سالہ لڑکی سے زیادتی کی کوشش ، مقدمہ درج
سلانوالی(نمائندہ دنیا )سلانوالی کے نواح میں ایک شخص کی 17 سالہ لڑکی سے زیادتی کی کوشش پولیس نے متاثر لڑکی کے والد کی درخواست پر اوباش شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
تفصیلات کے مطابق سلانوالی کے نواحی چک نمبر 123 شمالی کے رہائشی محمد نصر اللہ ولد جہاں زیب کے مطابق میری 17 سالہ بیٹی مسماتہ نصرت بی بی گھر میں اکیلی تھی کہ پڑوس میں رہنے والے ایک شخص محمد زبیر ولد محمد اکرم پٹھان نے گھر میں گھس کر زبردستی میری بیٹی سے زیادتی کی کوشش کی لڑکی کے شور شرابہ پر اوباش شخص بھاگ گیا تھانہ سلانوالی پولیس نے متاثر لڑکی کے والد محمد نصراللہ کی درخواست پر اوباش شخص محمد زبیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔