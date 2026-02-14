صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی محمد عارف انجم کے اعزاز میں ڈنر

  • سرگودھا
اے سی محمد عارف انجم کے اعزاز میں ڈنر

کلورکوٹ(نمایندہ دنیا)کلورکوٹ کے دو سینئر صحافی بھائیوں رانا محمد خالد اور رانا زاہد شریف نے ریٹائر ہونے والے اے سی محمد عارف انجم کے اعزاز میں ڈنر دیا اور انکی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ کلورکوٹ سے ریٹائر ہونے والے محمد عارف انجم کو جہاں ریونیو سٹاف ویسٹ منیجمنٹ تاجروں شہریوں ایم سی سٹاف نے عزت افزائی دی ہے۔

 وہاں کلورکوٹ کے دو سینئر صحافی بھائیوں رانا محمد خالد اور رانا زاہد شریف نے بھی ریٹائر ہونے والے اے سی محمد عارف انجم کو اپنے گھر بہترین ڈنر دیا اور بطور اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ بہترین سروس کرنے پر انکی خدمات پر شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بلاشبہ عارف انجم نے میرٹ پر کام کیے ہیں اور شہر کی ترقی میں اہم کردار ادا کیاہے ۔

 

