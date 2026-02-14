صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دیرینہ دشمنی ، شہری پر تشدد نقدی اور سامان چھین لیا

  • سرگودھا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دیرینہ دشمنی کی بناء پر شہری کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ نقدی اور دیگر سامان چھین لیا گیا۔

تھانہ ٹھیکری والا میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے فیصل نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر سابقہ رنجش کی بناء پر اس کے بھائی کو قابو کر لیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے دوران اسکی جیب سے نقدی اور دیگر سامان بھی نکال لیا گیا۔ بعد ازاں ملز م دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔ تاہم پولیس نے ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی شروع کر دی ہے ۔

 

