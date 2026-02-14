صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان کو سیاسی لیڈروں کا اصل چہرہ دکھانے پر آنکھوں کا بروقت علاج نہیں کرایا گیا ، نور حیات کلیار

  • سرگودھا
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا)پی ٹی آئی کے سابق امیدوار قومی اسمبلی نور حیات کلیار نے کہا ہے کہ عمران خان کو سیاسی لیڈروں کا اصل چہرہ دکھانے پر انکی آنکھوں کا بروقت علاج نہیں کرایا گیا۔

 مگر حکومت یہ بھول بیٹھی ہے کہ عمران خان کی بینائی ضائع ہونے سے انکی کرپشن اور کرتوت عوام کے سامنے نہیں آئیں گے انھوں نے کہا کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی سابق وزیر آعظم کے خلاف ایسا سلوک نہیں ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہوا انکے اہل خانہ اور وکلا پر ملاقاتوں کی پابندی شکوک شبہات پیدا کر رہی ہے نور حیات نے عمران خان کا علاج اسکی مرضی کے ڈاکٹروں سے کرانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

