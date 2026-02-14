مسلح افراد کی شہری کے گھر پر فائرنگ ، سنگین دھمکیاں
فیصل آباد)سٹی رپورٹر)مسلح افراد نے شہری کے گھر پر مبینہ طور پر فائرنگ کر دی۔تھانہ ستیانہ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے سرور نامی شہری دے پولیس کو بتایا کہ وہ اہل خانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھا کہ اس دوران ملز موں نے مبینہ طور پر گھر پر دھاوا بول دیا اور شدید فائرنگ کرتے ہوئے بیرونی دروازے سمیت دیگر سامان کو نقصان کا شکار بنا دیا۔
بعد ازاں ملزمان دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔ جس سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاہم پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔